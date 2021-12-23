Метеорологическая зима пришла в Киев только 20 декабря

Климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского заявили о начале метеорологической зимы в Киеве, сообщает пресс-служба обсерватории в четверг.

«Стабильный переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся 20 декабря. Устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла на три недели позже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут держаться столице и дальше.

В обсерватории добавляют, что раньше всего зима в Киеве начиналась в 1920 и 1988 гг. (20 и 31 октября соответственно), позже всего — в 2015 году (29 декабря).