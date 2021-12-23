Путин заявил о подготовке Украиной новой военной операции против Донбасса

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Украина готовит новую военную операцию против Донбасса, считает, что к этому нужно готовиться.

«Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

По его словам, на такой вариант развития событий в России должны реагировать и «что-то делать».

Он также считает, что власти Украины выдавливают русских и русскоязычных жителей страны с территорий, на которых те проживают исторически.

«Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом, также, кстати, как поляков, венгров, румын», — отметил российский лидер, комментируя действия властей Украины. По его словам, этот закон вызывает противоречия в отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом.

Путин отметил, что в Украине был принят закон о государственном украинском языке, ограничивающий сферу использования русского языка. «Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий», — констатировал президент РФ.