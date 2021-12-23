Во втором полугодии Украина нарастила добычу газа на 3,5%

В течение первого полугодия 2021 года добыча газа в Украине сокращалась и падение составляло 2%, но во второй половине года удалось переломить тенденцию и нарастить добычу на 3,5%.
Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко.
«В течение 2020 года добыча снизилась на 4,5%. Также, к сожалению, в первой половине этого года она продолжала снижаться, хотя падение уже составило 2%. Во второй половине года благодаря действиям команды Нафтогаза удалось переломить эту опасную для энергетической независимости тенденцию — сначала стабилизировать добычу, а сейчас уже и нарастить», — сказал Витренко.
По его словам, прирост добычи во II полугодии уже составил 3,5%.
«К сожалению, пока мы еще не реализовали весь потенциал украинской добычи и не повысили уровень энергоэффективности для того, чтобы полностью отказаться от импорта газа», — отметил руководитель компании.
По его данным, Нафтогаз в этом году импортировал 77% всего поступившего в Украину газа. На это было потрачено 86 млрд грн.
«Нас иногда обвиняют в том, что «Нафтогаз мало импортировал, но некоторые другие компании, имея финансовые ресурсы для закупки газа летом по выгодным ценам, вообще ничего не импортировали», — пожаловался Витренко.
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