«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском

Украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти оказался под влиянием радикальных элементов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и ...попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, «нациков», — заявил Путин.

Говоря о ситуации в политической сфере нашего государства, российский лидер указал, что в минских соглашениях прописано, что в конституцию Украины должны быть внесены изменения для обеспечения автономии Донбасса, а также должны быть проведены выборы и амнистия.

«Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов — военная администрация, вместо амнистии — люстрация, вместо решения политических вопросов — возвращение войск в места постоянной дислокации», — констатировал Путин.

«Где эти изменения в конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР... Не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению конституции, а отказываются в принципе разговаривать с представителями Донбасса», — пожаловался президент РФ.