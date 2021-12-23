«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском

Украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти оказался под влиянием радикальных элементов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и ...попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, «нациков», — заявил Путин.
Говоря о ситуации в политической сфере нашего государства, российский лидер указал, что в минских соглашениях прописано, что в конституцию Украины должны быть внесены изменения для обеспечения автономии Донбасса, а также должны быть проведены выборы и амнистия.
«Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов — военная администрация, вместо амнистии — люстрация, вместо решения политических вопросов — возвращение войск в места постоянной дислокации», — констатировал Путин.
«Где эти изменения в конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР... Не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению конституции, а отказываются в принципе разговаривать с представителями Донбасса», — пожаловался президент РФ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016