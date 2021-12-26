В Украине за сутки 138 летальных случаев из-за COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2 810 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 279 человека, 138 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 240, медработников — 30); 28 258 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу — 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу — 248 человек. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 832 человека; летальных исходов — 138; выздоровело — 4 279 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 25 декабря выявили 5 276 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 декабря за сутки выявили 6 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 декабря выявили 7 312 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 645 124 человек; выздоровело — 3 428 212 человека; летальных случаев — 94 838.

С начала вакцинальной кампании привито 14 583 761 человек, из них получили первую дозу — 14 583 759 человек, получили две дозы — 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу — 2 022 человека, ревакцинальную дозу — 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.