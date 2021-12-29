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Отключив UkrLive и «Перший незалежний», Зеленский показал всем, что является врагом СМИ, – Фомин

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Отключив UkrLive и «Перший незалежний», Зеленский показал всем, что является врагом СМИ, – Фомин

Запретив телеканалы UkrLive и «Перший незалежний», президент Владимир Зеленский показал, что является врагом средств массовой информации. К такому выводу пришел в своей колонке для сайта «Корреспондент» политический обозреватель Александр Фомин.

«Зеленский снова решил играть в любимую игрушку под названием „санкции“. Поздно вечером Зеленский подписал указ о санкциях против телеканала „Перший незалежний“ (его учредители — это около 100 журналистов) и UkrLive (собственник — Нестор Шуфрич, народный депутат и соратник Виктора Медведчука)», — сообщает журналист.

Вместе с тем, по словам Фомина, Зеленский показал, что считает настоящей оппозицией только Медведчука, потому что борьба с Порошенко и Ахметовым идет только на словах.

«Но есть и позитив. Зеленский показал, кто в Украине настоящая оппозиция. Потому что на словах все оппозиционные. А на деле некому защитить народ от грабежа под видом тарифов и роста цен. Некому рассказать людям правду», — констатирует журналист.

«На словах у нас Порошенко — это оппозиция. А на деле Порошенко спокойно дали сбежать за кордон. Никто не арестовывает его собственность, не запрещает его телеканалы „Пятый“ и „Прямой“. На словах у нас Ахметов записался в оппозиционеры. И, как сказал сам Зеленский, его даже попытались „втянуть“ в попытку государственного переворота. А на деле вся война Офиса президента и олигарха проходит только на словах. В общем, Зеленский снова показал, что считает оппозицией только Медведчука. Показал не на словах — а на деле», — уточняет автор.

По мнению Фомина, Зеленский также продемонстрировал, что является врагом СМИ.

«А еще Зеленский еще раз показал, что является врагом СМИ. Надо признать, что это взаимно. Никого украинские журналисты не ненавидели так люто, как Зеленского и его окружение. Ну что ж, сами виноваты. Партия «Слуга народа» уже превратилась в политического зомби — депутаты бегут из нее «світ за очі», — отмечает журналист.

При этом Фомин напоминает телекоммуникационным и кабельным провайдерам о норме Конституции Украины, согласно которой никто не обязан исполнять преступные приказания.

«В этой связи хочу сказать пару слов телекоммуникационным и кабельным провайдерам, а также спутниковым операторам. Есть такая норма Конституции — никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы. Правление Зеленского закончится. И сам Зеленский и его окружения уедут жить в Лондон — не зря же они квартиры купили в Туманном Альбионе. Поэтому если не собираетесь вместе с Зеленским в Лондон — лучше следуйте Конституции и закону. Если собираетесь жить в Украине после Зеленского», — предостерегает политический обозреватель Александр Фомин.

Владимир Зеленский, Первый независимый, UkrLive
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