В Украине подорожало оформление биометрических паспортов

В Украине с 1 января возросла стоимость оформления биометрических документов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

«С 1 января 2022 года Государственное предприятие «Полиграфический комбинат „Украина“ из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов. В этой связи возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении.

Отныне оформление паспорта гражданина Украины в виде ID-карты в течение 20 рабочих дней будет стоить 372 грн (126 за административную услугу и 246 грн за бланк), а за 10 рабочих дней — 498 грн (252 за административную услугу и 246 грн за бланк). Первое изготовление паспорта в такой форме останется бесплатным.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу сроком до 20 рабочих дней будет стоить 733 грн, а в срок до 7 рабочих дней или до 3 (при наличии оснований) — 1085 грн.

Граждане, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старой цене, уточнили в ГМС.