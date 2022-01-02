«Зеленые» ФРГ считают, что Украина сама должна решать вопрос вступления в НАТО

Претендент на пост главы немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает невыполнимым требование России относительно нерасширения НАТО на восток. Об этом эксперт партии по внешнеполитическим вопросам заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

«Право принятия решения вообще не за НАТО, — утверждал Нурипур. — Мы не можем заключать сделки с Россией за счет суверенитета и неприсоединения к блокам третьей стороны». «Украина сама должна решить, хочет ли она вступить в НАТО, и тогда мы поговорим о том, соблюдены ли критерии», — сказал он.

Нурипур указал на то, что нынешняя правящая в ФРГ коалиция (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и свободные демократы) «договорилась сохранить открытой перспективу вступления Украины в ЕС». «То же самое касается Грузии и Молдавии», — заметил он. «Что касается членства Украины в НАТО, то альянс решил не закрывать дверь. Вопрос присоединения той или иной страны к альянсу решается не в Берлине, не в Москве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне», — заявил Нурипур.

Одновременно он уклонился от ответа на вопрос, должна ли Германия поставлять оружие Киеву. По его словам, глава МИД ФРГ Анналена Бербок «работает день и ночь, чтобы не пришлось рассматривать такие шаги». «Сейчас время дипломатии и диалога», — считает Нурипур.

МИД РФ опубликовал 17 декабря российские проекты соглашений о «гарантиях безопасности», которых Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора — с США и с членами альянса — предполагают, в частности, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины.