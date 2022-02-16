В Берлине предлагают не спешить с усилением восточного фланга НАТО

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт считает пока преждевременным вопрос об укреплении восточного фланга НАТО на постоянной основе. Необходимо четко дать понять важность восточного фланга, однако решение о постоянном присутствии войск должно приниматься «не в нынешней ситуации», а уже летом «после тщательного изучения и наблюдения за ситуацией», заявила Ламбрехт в среду, 16, февраля, на полях встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.

По ее словам, текущее расширение присутствия НАТО в Восточной Европе, в частности, за счет откомандирования еще 350 немецких солдат и офицеров в Литву или отправки истребителей Eurofighter для воздушного наблюдения, является лишь временным и предназначено для сдерживания России. «Снова настал час дипломатии, — сказала Ламбрехт. — Мы должны продолжать переговоры. От нас всех требуется предотвратить войну в центре Европы».

Глава оборонного ведомства Германии выразила осторожный оптимизм относительно поступающих из Москвы сигналов, которые указывают на готовность к диалогу. «Есть сигналы, которые по крайней мере дают нам надежду. Но важно внимательно наблюдать за тем, будут ли эти слова подкреплены действиями», — сказала она, отметив необходимость «заметной деэскалации» ситуации.

Накануне Россия, после многонедельного периода напряженности, объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля — о завершении учений в аннексированном Крыму и выводе оттуда техники и солдат, участвовавших в маневрах. Со своей стороны, НАТО потребовала доказательств отвода войск РФ от границ Украины. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, данные НАТО говорят, наоборот, о наращивании сил, несмотря на их перемещения «туда-сюда». По сведениям Запада, Россия стянула к границам Украины более ста тысяч солдат.