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Похищенный 33 года назад китаец нашел свою семью благодаря рисунку

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Похищенный 33 года назад китаец нашел свою семью благодаря рисунку

Житель Китая, похищенный более 30 лет назад, воссоединился со своей биологической матерью благодаря карте деревни из его детства, которую он нарисовал по памяти.

Ли Цзинвэю было всего четыре года, когда его выманили из дома и продали шайке, торгующей детьми.

24 декабря прошлого года он выложил в мобильное приложение для короткометражных видео Douyin (аналог TikTok) нарисованную от руки карту. По этому рисунку полиция распознала небольшую деревню в провинции Юньнань и нашла там женщину, у которой пропал сын.

Тест ДНК подтвердил их родство, и в субботу, 1 января, мать с сыном встретились.

На видеозаписи Ли Цзинвэй осторожно снимает с матери защитную маску и изучает ее лицо, прежде чем разрыдаться и обнять ее.

«Тридцать три года ожидания, бесчисленные тоскливые ночи, наконец, карта, нарисованная от руки по памяти, и вот настал этот момент освобождения, — написал он в своем аккаунте перед встречей с родными. — Спасибо всем, кто помог мне воссоединиться с семьей».

Ли был похищен в 1989 году недалеко от города Чжаотун на юге Китая и впоследствии продан семье, жившей в юго-восточной провинции Гуандун, на расстоянии более 1800 км от его родной деревни. Повзрослев, он пытался выяснить у приемных родителей информацию о своем происхождении, сверялся с базами данных ДНК, но всё безуспешно. Тогда Ли обратился за помощью через интернет.

«Я — ребенок, который ищет свой дом. Меня привез в Хэнань лысый сосед примерно в 1989 году, когда мне было около четырех лет», — рассказал он.

«Это карта моей родной местности, которую я нарисовал по памяти», — Ли Цзинвэй показал примерный путеводитель по деревне. На нем были изображены школа, бамбуковый лес и небольшой пруд.

Этой видеозаписью поделились тысячи пользователей.

Кражи детей — не редкость в Китае. Чаще всего похищают и продают другим семьям мальчиков, поскольку в патриархальном китайском обществе ценится наличие сына. Ежегодно в Китае пропадают около 20 тысяч детей.

В то же время благодаря развитию интернета и доступности тестов ДНК молодым людям все чаще удается найти биологических родителей.

Китай, похищение
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