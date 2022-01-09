Представитель Назарбаева объяснил передачу власти Токаеву

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать пост председателя Совета безопасности республики действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву для оперативного реагирования на беспорядки. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«Он сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — сказал Укибай.

По его словам, Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации». «И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», — отметил пресс-секретарь.

Вместе с тем Укибай подчеркнул, что в средствах массовой информации и социальных сетях распространяется большое количество слухов и провокационных записей относительно Назарбаева. «В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами, как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — добавил он.