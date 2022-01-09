США могут запретить экспорт в РФ электроники и ПО в случае вторжения в Украину

Перед российско-американскими переговорами по гарантиям безопасности, запланированными на 10 января в Женеве, американские официальные лица продолжают выдвигать новые сферы возможных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Associated Press (AP).

«В дополнение к прямым санкциям в отношении российских юридических лиц, эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США», — пишет агентство в воскресенье со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Один из источников АР заявил: «В случае российского вторжения в Украину мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно примем серьезные меры, которые приведут к непосильным издержкам для экономики России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Кремля».

В дополнение к санкциям в отношении энергоносителей и потребительских товаров США и их союзники рассматривают возможность введения запретов на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, в которых используется американское оборудование, сообщает агентство.

Кроме того, по словам американских чиновников, Россия наряду с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией может быть включена в группу стран, для которых предусмотрен жесткий экспортный контроль, сообщает агентство.

Оно отмечает, что возможности РФ по получению интегральных схем и продукции, содержащей интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе. Воздействие может распространиться на авионику, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры.

«Такие санкции могут также быть нацелены на важнейшую российскую промышленность, включая ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по амбициям России в области высоких технологий, будь то в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений», — подчеркивает АР.