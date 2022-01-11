Скончался председатель Европарламента

Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии, сообщил его пресс-секретаря Роберто Куилло.

«Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы», — написал Куилло в твиттере.

Ранее Европейский парламент распространил в Брюсселе в понедельник коммюнике о госпитализации своего председателя Давида Сассоли с осложнением из-за «дисфункции иммунной системы».

«Председатель Европейского парламента Давид Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения в результате дисфункции иммунной системы», — сказано в документе.