Москва планирует дестабилизировать Украину изнутри, – Нуланд

Москва приготовила план внутренней дестабилизации Украины.
Об этом на брифинге заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
«Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия собрала 100 000 военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом в Украине. Именно Россия распространяет дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать собственные действия», — сказала Нуланд.
Она также подчеркнула, что именно РФ выступает агрессором, оккупировала часть территории Украины в 2014 году, а Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для себя.
Кроме того, Нуланд напомнила, что НАТО — это оборонный альянс, целью которого только защита своих членов, и никому не угрожает. Вступление в НАТО — это исключительно дело страны-аспиранта и стран-членов альянса.
Напомним, в понедельник в Женеве американская и российская официальные делегации завершили однодневную встречу, направленную на дипломатический поиск путей по ослаблению напряженности в Европе. Американская делегация отвергла любые возможности сворачивания политики открытых дверей НАТО для других стран, в частности Украины.
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