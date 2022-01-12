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США работают над задержкой запуска «Северного потока – 2»

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США работают над задержкой запуска «Северного потока – 2»

США взаимодействуют с Германией и Евросоюзом с целью задержать запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд сообщила в ходе брифинга во вторник, 11 января. По ее словам, Вашингтон в данный момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода.

Действующие власти ФРГ предприняли для этого значительные шаги, а также повторно подтвердили достигнутые с предыдущим правительством договоренности по будущему «Северного потока — 2» в случае российской агрессии в отношении Украины, указала Нуланд. При таком положении дел работа газопровода будет приостановлена, подчеркнула представительница Госдепартамента.

Строительство «Северного потока — 2» было закончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующийся в швейцарском городе Цуг, предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления «СП-2».

Кроме того, Нуланд дала оценку переговорам Запада и Кремля по вопросам безопасности. Она охарактеризовала состоявшиеся в Женеве консультации США и РФ на уровне замминистров иностранных дел как «конструктивные». Вместе с тем заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не обошла стороной требования Кремлем «гарантий безопасности», в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.

Решения о членстве в Североатлантическом альянсе остаются за страной-заявителем и 30 государствами — участниками НАТО. Ни у кого больше нет права голоса или вето по этим решениям, отметила Нуланд.

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Представительница Госдепа предостерегла Москву от дальнейшей агрессии по отношению к Украине. Если Россия вторгнется в наше государство или дестабилизирует обстановку, Вашингтон вместо с союзниками и партнерами готов ввести штрафные меры, в том числе прежде не использовавшиеся, которые существенно скажутся на экономике и финансовой системе РФ, указала Нуланд.

Россия, США, Виктория Нуланд, Северный поток-2
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