Очередной зять Назарбаева ушел в отставку после протестов

Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте палаты.
«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — сообщил Кулибаев.
В обращении он также подвел итоги своей восьмилетней работы в должности, в частности, заявив, что за это время был налажен «конструктивный диалог бизнеса и власти», а также последовательно сформирован «благоприятный бизнес-климат».
Кулибаев женат на средней дочери экс-главы государства Динаре. Ранее своих постов лишились два других зятя Назарбаева — председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента, Алие, и председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери, Дариги.
На сайте госфонда «Самрук-Казына», где было опубликовано сообщение об их отставках, не уточнялась причина. В релизе говорилось лишь, что такие решения приняли советы директоров компаний.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря его предшественнику в стране «появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам». Он добавил, что для них пришло время «отдать должное» народу Казахстана и помогать ему. Токаев предложил создать фонд «Народу Казахстана», куда бы компании, вошедшие в определенный перечень, совершали регулярные отчисления.
В начале января Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совета безопасности, которую тот продолжил занимать после ухода с поста президента.
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