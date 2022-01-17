Запасы газа в ПХГ Украины сократились до 12,6 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах Украины за год снизились на 44,3%, или на 10,01 млрд куб. м — до 12,613 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные государственной компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины».

«Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 15 января снизились на 44,3%, или на 10,01 млрд куб. м — до 12,613 млрд куб. м по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года (23,2 млрд куб. м)», — сказано в сообщении.

С 8 по 15 января запасы природного газа в подземных хранилищах снизились на 4,3%, или на 571,7 млн куб. м. С начала стартовавшего 5 октября сезона отбора газа запасы газа в ПХГ сократились на 33,1%, или на 6,25 млрд куб. м.

В начале октября Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища, накопив 18,864 млрд куб. м, и с 5 октября начала отбор газа. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в подземных хранилищах достаточно для отопления и технологических потребностей в отопительном сезоне 2021-2022 гг.