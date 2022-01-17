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Украина продолжает просить у Германии оружие

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Украина продолжает просить у Германии оружие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что диалог Украины и Германии по вопросу поставок оружия для защиты территориальной целостности продолжится.

«Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты — подчеркиваю — исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится», — сказал Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок в понедельник в Киеве.

Он отметил, что во время переговоров с Бербок в понедельник вопрос о поставках оружия обсуждался, однако, Украина хотела бы, чтобы ситуация разрешилась дипломатическим путем.

«Сегодня мы обсудили с госпожой министром вопрос поставки оружия в Украину из Германии, и я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но, прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в Нормандском формате... дали свой результат», — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину. «Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх», — сказал он.

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После этого, в декабре 2021 года, Кулеба заявил, что Украина и Германия могут решить проблему блокирования Берлином покупки Украиной оружия по линии НАТО в рамках переговоров. Он также сообщил, что обсудил с Бербок этот вопрос и стороны «сошлись на мысли, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решение для любых ситуаций».

оружие, ФРГ, Дмитрий Кулеба
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