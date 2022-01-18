Британским самолетам с оружием для Украины приходится облетать Германию

Два британских грузовых самолета C-17, которые доставили в Украину легкое противотанковое оружие, были вынуждены облетать территорию Германии.
Об этом сообщает UKDJ.
Первым о том, что самолетам пришлось менять маршрут, написал британский журналист Джордж Элисон.
«Британские самолеты C-17 доставляют в Украину противотанковое оружие из-за агрессивной риторики России. Интересно, что при этом самолеты облетают территорию Германии», — написал он в Tвиттере, добавив карту с трекингом их маршрута.
СМИ отмечает, что такое изменение маршрутов произошло вскоре после заявления немецкого правительства об отказе разблокировать поставки оружия в Украину.
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