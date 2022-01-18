Британским самолетам с оружием для Украины приходится облетать Германию

Два британских грузовых самолета C-17, которые доставили в Украину легкое противотанковое оружие, были вынуждены облетать территорию Германии.

Об этом сообщает UKDJ.

Первым о том, что самолетам пришлось менять маршрут, написал британский журналист Джордж Элисон.

«Британские самолеты C-17 доставляют в Украину противотанковое оружие из-за агрессивной риторики России. Интересно, что при этом самолеты облетают территорию Германии», — написал он в Tвиттере, добавив карту с трекингом их маршрута.

СМИ отмечает, что такое изменение маршрутов произошло вскоре после заявления немецкого правительства об отказе разблокировать поставки оружия в Украину.