В Белом доме пояснили, что будут считать вторжением в Украину

США будут расценивать любое пересечение российскими военнослужащими границы с Украиной как новое вторжение в нашу страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, американский президент Джо Байден ясно дал понять это российскому коллеге Владимиру Путину. Псаки пригрозила, что подобные действия со стороны России повлекут быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и союзников.
Как заявила Псаки, Байден знает, что у России есть обширный арсенал агрессивных действий — не только военных, но также включающих кибератаки и военизированную тактику. «Сегодня он подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный, взаимный и сплоченный ответ», — пообещала она.
Несколькими часами ранее Байден выступил с пресс-конференцией по случаю первого года пребывания на посту главы государства. Часть выступления он посвятил отношениям России и Украины и заявил, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями» в случае агрессии по отношению к Киеву. По его словам, если произойдет вторжение в Украину, России грозят жесткие экономические меры, российские банки не смогут проводить операции с долларами. Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые прорабатывают Соединенные Штаты, заявил Байден.
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