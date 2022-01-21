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Morgan Stanley спрогнозировал рост цены нефти до $100

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Morgan Stanley спрогнозировал рост цены нефти до $100

Аналитики банка Morgan Stanley ожидают, что цена нефти Brent достигнет $100 к третьему кварталу этого года, сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет банка. Ранее эксперты банка прогнозировали, что к третьему кварталу 2022 года цена на нефть марки Brent достигнет $90 за баррель.

Одной из причин роста цены на нефть эксперты назвали сокращение запасов сырья. После значительного падения в 2021 году к концу года запасы сократятся еще больше, полагают эксперты. Резервные мощности поставок сократятся до 2 млн баррелей в день с нынешних 3,4 млн баррелей. Предложение на нефтяном рынке будет сокращаться из-за недостаточных инвестиций в сектор. Ожидается, что к концу десятилетия инвестиции в добычу в нефтяной промышленности сократятся на 30% по мере продвижения экологических инициатив в мире.

Сокращение запасов продолжается, поскольку потребление нефтепродуктов остается устойчивым, отметил аналитик Morgan Stanley Мартин Ратс. В частности, ожидается, что этим летом спрос на авиатопливо вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки.

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На этой неделе прогноз о росте нефтяных цен к третьему кварталу до $100 за баррель Brent дал и Goldman Sachs. Аналитики банка считают, что рост нефтяного рынка поддерживают фундаментальные факторы: дефицит предложения остается довольно серьезным, поскольку негативные последствия волны распространения штамма «омикрон» оказались более слабыми для спроса на нефть, чем последствия штамма «дельта».

В 2021 году рост цен на нефть превзошел показатели за последние 12 лет — нефть марки Brent подорожала на 53% за год, а цена нефти WTI выросла на 57%.

нефть
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