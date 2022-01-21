Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения для Порошенко

Офис генерального прокурора Украины в пятницу внес апелляционную жалобу на решение суда о применении меры пресечения в отношении пятого президента Украины (2014-2019), народного депутата Петра Порошенко в виде личного обязательства.

«Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

19 января Печерский районный суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.