В РФ зафиксировали новый рекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 63 205 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Это максимум с начала распространения вируса в этой стране, предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — 57 212 случаев.

Число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысило 300 тыс. С 17 по 23 января штаб зарегистрировал 304 657 случаев заражения - примерно вдвое больше, чем за предыдущие семь дней.