Байден может направить в Восточную Европу дополнительные подразделения военных

Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тыс. военных, корабли и самолеты, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США.

По данным собеседников издания, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в странах Балтии и Восточной Европы.

Как уточнил источник газеты, в субботу на встрече в Кэмп-Дэвиде (резиденции президента США в Мэриленде) высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов, которые позволят перенести американские военные активы гораздо ближе к границе с Россией. Варианты включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если «ситуация ухудшится».