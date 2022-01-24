Байден может направить в Восточную Европу дополнительные подразделения военных

Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тыс. военных, корабли и самолеты, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США.
По данным собеседников издания, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в странах Балтии и Восточной Европы.
Как уточнил источник газеты, в субботу на встрече в Кэмп-Дэвиде (резиденции президента США в Мэриленде) высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов, которые позволят перенести американские военные активы гораздо ближе к границе с Россией. Варианты включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если «ситуация ухудшится».
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