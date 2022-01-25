Джонсон считает, что вторжение РФ может начаться с наступления на Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия может начать вторжение в Украину с наступления на Киев. По его словам, Кремль подготовил план молниеносной войны, сообщает BBC.

«Разведка очень ясно указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом», — подчеркнул премьер.

По его словам, в случае вторжения РФ в Украину европейские лидеры договорились о беспрецедентном пакете санкций против Кремля.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что вторжение России в Украину повлечет за собой кровопролитный конфликт.