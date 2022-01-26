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Премьер Британии отказался уходить в отставку, сославшись на кризис вокруг Украины

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Премьер Британии отказался уходить в отставку, сославшись на кризис вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит, предложив оппозиции вместо таких призывов сосредоточить внимание на теме кризиса вокруг Украины.

«Нет», — сказал глава правительства в среду в парламенте в ответ на предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера покинуть свой пост.

Накануне полиция Лондона приняла решение провести серию расследований в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Скандал, который начал разгораться в конце 2021 года, постоянно обрастает новыми подробностями. Так, в понедельник стало известно, что 19 июня 2020 года Джонсон праздновал на рабочем месте 56-летие в большой компании коллег, родственников и знакомых. Согласно действовавшим в то время жестким ограничениям, встречи более шести человек, не проживающих под одной крышей, разрешались исключительно на улице.

До этого сообщалось и о других вечеринках, причем известно, что как минимум две из них — 15 мая и 20 мая 2020 года — посещал Джонсон. Как объяснил сам премьер, он полагал, что речь идет об исключительно «рабочем мероприятии», однако принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Он также инициировал проведение внутреннего расследования.

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В среду в ответ на вопрос Стармера, понимает ли он, какой ущерб наносит стране, премьер-министр перевел разговор на тему напряженности вокруг Украины. «У нас есть кризис на границе с Украиной. Правительство Великобритании объединяет Запад под руководством премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, чтобы применить наиболее жесткий пакет санкций, чтобы удержать президента Путина от того, что, как мне кажется, было бы безрассудным и катастрофическим вмешательством. Этим занимается это правительство», — сказал Джонсон.

Борис Джонсон, отношения с Россией
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