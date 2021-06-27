Шмыгаль рассчитывает договориться о еще пяти «безвизах» с ЕС

Украина в ближайшие годы намерена договориться о еще пяти так называемых «безвизах» с Европейским союзом. Речь идет об интеграционных процессах в различных сферах.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, семь лет назад Украина и ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации. И за последние пять лет это соглашение выполнено на 54%.
«Также в ближайшие несколько лет мы планируем договориться с Евросоюзом о 5 «безвизах» в различных сферах. Речь идет о «промышленном безвизе», «авиационном безвизе», «цифровом безвизе», «энергетическом безвизе» и «таможенном безвизе», — отметил премьер.
Шмыгаль уточнил, что при «промышленном безвизе» украинские производители смогут получать европейские сертификаты прямо в Украине, «авиационный безвиз» позволит упростить допуск авиакомпаний на внутренние рынки.
«Таможенный безвиз» сократит пространство для махинаций, «энергетический безвиз» сделает рынок электроэнергии более конкурентным и прозрачным, а «цифровой безвиз» позволит Украине стать частью цифрового рынка ЕС.
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