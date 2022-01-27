Deutsche Bank в 2021 году получил рекордную прибыль

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank добился в 2021 году рекордно большой за последние 10 лет чистой прибыли в размере €2,5 млрд. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении банка.

По его информации, прибыль до налогообложения в прошлом году составила €3,4 млрд, что почти в три раза больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль достигла €2,5 млрд, что более чем в четыре раза выше по сравнению с 2020 годом и является самым высоким показателем с 2011 года.

Deutsche Bank является одним из крупнейших транснациональных банков. Он имеет представительства более чем в 70 странах мира. На территории Германии насчитывается около 500 отделений Deutsche Bank.