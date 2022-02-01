В Украину прибыл самолет с 84 тоннами патронов из США

Пятый по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Ну что ж, dear friends, пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередного груза оборонной амуниции для Вооруженных сил от наших друзей из США!», — написал Резников в соцсети Facebook.