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В Казахстане отменили обязательное одобрение госинициатив Назарбаевым

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В Казахстане отменили обязательное одобрение госинициатив Назарбаевым

Депутаты мажилиса Казахстана (нижняя палата парламента) согласились с поправкой сената в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики», касающейся необходимости согласования с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым государственных инициатив. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заседание нижней палаты.

Кроме того, законопроект содержит поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. При этом первый президент сохранит право выступать перед парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов, уточняет издание.

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили соответствующие законодательные поправки еще 27 января. Теперь закон будет направлен на подпись президенту Касым-Жомарт Токаеву.

Положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совет безопасности страны было окончательно закреплено в 2018 году. Через год, в 2019 году, он покинул пост президента, новым главой государства стал бывший дипломат Касым-Жомарт Токаев. Однако Назарбаев сохранил за собой большой объем полномочий. Частично он начал отказываться от них еще до начала январских беспорядков в Казахстане. В ноябре 2021 года Назарбаев покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан», а в апреле того же года — пост председателя Ассамблеи народа Казахстана.

5 января 2022 года, на фоне начавшихся в Казахстане протестов, Токаев принял полномочия главы Совбеза на себя. Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот сам принял решение передать свой пост действующему президенту. Назарбаев прокомментировал протесты 18 января, он выступил с видеообращением, в котором заявил, что конфликта среди элит Казахстана нет. При этом первый президент добавил, что не покидал страну и находится «на заслуженном отдыхе в столице Казахстана».

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28 января Токаев стал председателем правящей партии «Нур Отан» вместо Назарбаева, который возглавлял политическое объединение с момента его основания в 1999 году. Кроме того, своих постов после протестов лишились три зятя Назарбаева, сват Дариги Назарбаевой Берик Имашев и племянник Назарбаева генерал Сабат Абиш.

Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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