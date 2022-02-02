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В Украине за сутки коронавирусом заразились более 35 тысяч человек

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В Украине за сутки коронавирусом заразились более 35 тысяч человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 35 014 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 9 894 человек, 204 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 01 февраля в Украине: зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 4 190, медработников — 940); 74 592 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу — 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу — 21 450 человек. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 4 314 человек; летальных исходов — 204; поправилось — 9 894 человека», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 1 февраля за сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 января, были выявлены 22 026 новых случаев заболевания, 30 января — 24 508 новых случаев, 29 января за сутки выявили 37 351 новый случай заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 130 277 человек; выздоровело — 3 641 474 человек; летальных исходов — 100 599.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу — 15 373 128 человек, получили две дозы — 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу — 17 892 человека, бустерную дозу — 377 548 человек. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.

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