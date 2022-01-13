Mercedes-Benz будет собирать свои электромобили в Индии

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz в этом году начнет сборку своих электромобилей в Индии и их продажу на местном рынке. Об этом в четверг сообщает газета Business Standard.
«Mercedes-Benz рассчитывает начать продажи в Индии электромобилей местной сборки в четвертом квартале 2022 года в рамках своего плана по диверсификации их выпуска и реализации в странах Азии», — цитирует издание заявление главы индийского филиала компании Мартина Швенка.
Mercedes-Benz начала продавать импортные модели своего электрического внедорожника в Индии в 2020 году. «Теперь мы превращаем импортный автомобиль в автомобиль индийского производства», — отметил Швенк.
За последние два года Mercedes-Benz увеличила инвестиции в развитие своих автосборочных предприятий в Индии до $351 млн. В глобальном масштабе к 2030 году компания планирует инвестировать более €40 млр в разработку аккумуляторных электромобилей, готовясь конкурировать в их производстве с американской компанией Tesla.
В настоящее время импортные пошлины в Индии на электромобили составляют 100%, и это является сдерживающим фактором для зарубежных компаний-производителей. В прошлом году Tesla предложила индийскому правительству снизить импортные пошлины на электромобили до 40%.
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