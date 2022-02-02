Литва отправит в Украину ракетные комплексы Javelin

Украина ожидает 10-11 февраля визита премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, а на следующий день — отправки Вильнюсом противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в среду сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«10-11 февраля в Украину приедет с официальным визитом премьер-министр Литвы. 12-13 февраля из Литвы в Украину начнут отправку «Джавелинов», — написал он в своем Telegram-канале.

В январе Эстония, Литва и Латвия запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем. В ответ Госдепартамент США дал такое разрешение. По сведениям газеты The Wall Street Journal, страны Балтии теперь смогут поставлять нашей стране переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».