Правительство разрешило тратить «тысячу Зеленского» в течение девяти месяцев

Правительство увеличило срок использования средств в рамках «єПідтримки» за вакцинацию с 4 до 9 месяцев.

Об этом представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил в Телеграме.

«Кабинет Министров Украины принял решение внести изменения в Постановление «Некоторые вопросы предоставления помощи в рамках Программы „єПідтримка“, которыми предусмотрел следующее: предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации; предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы, которые находятся на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривень для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство увеличило срок использования средств в рамках «єПідтримки» за вакцинацию. Теперь их можно будет потратить на протяжении не четырех, а девяти месяцев со дня зачисления.

Напомним, с 19 декабря 2021 года в Украине официально заработала государственная программа «єПідтримки», предусматривающая выплату тысячи гривен гражданам, прошедшим полную вакцинацию против COVID-19. Средства мог получить каждый гражданин Украины, достигший 18 лет и имеющий в приложении «Дія» зеленый COVID-сертификат вакцинации.

Правительство 19 января 2022 года приняло решение о расширении этой госпрограммы. С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1 тыс. грн на лекарства. С 7 февраля действие программы было расширено на подростков.