Россия и Китай выступили против «цветных» революций

Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела других государств и выступают против «цветных» революций. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
«Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против цветных революций и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях», — указывается в документе.
Как отмечается в совместном заявлении, «стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны». «Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств», — подчеркивается в документе.
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