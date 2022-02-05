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Железная дорога Казахстана расторгла договор с компанией дочери Назарбаева

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Железная дорога Казахстана расторгла договор с компанией дочери Назарбаева

Национальная компания «Казахстан темир жолы» («Железные дороги Казахстана») досрочно расторгла договор о закупке услуг по оформлению и продаже электронных билетов на поезда с организацией Instant Payments, одним из учредителей которой является младшая дочь экс-президента Казахстана Алия Назарбаева, сообщила пресс-служба КТЖ.

Согласно данным портала «электронного правительства», одним из учредителей ТОО Instant Payments является Алия Назарбаева. По данным казахстанских СМИ, компания получала посредническую комиссию с каждого железнодорожного билета, проданного в Казахстане.

Теперь национальная компания будет сама предоставлять услуги. Оформление проездных документов будет вестись на сайте КТЖ, в кассах и онлайн-сервисах. Отмечается, что доступ к сервису получат все участники рынка на принципах открытости и прозрачности.

Согласно сообщению, договор с Instant Payments был подписан в 2014 году со сроком действия до конца 2023 года.

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В январе по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева у частной компании «Оператор РОП», которую СМИ связывают с Назарбаевой, было отозвано право взимать утилизационный сбор, теперь этой работой будет заниматься государственная компания АО «Жасыл даму». После этого председатель правления компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях, а еще один топ-менеджер компании покончил с собой.

Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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