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Украина просит у Германии оружия, которого нет у самого Бундесвера

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Украина просит у Германии оружия, которого нет у самого Бундесвера

Дискуссиям вокруг возможных поставок Германией оружия Украине недостает реализма, так как Киев требует от Берлина вооружений, которых нет у самого Бундесвера. Об этом пишет в субботу газета Welt am Sonntag.

Издание напомнило, что ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал предоставить нашей стране «немецкие военные корабли, которые являются одними из лучших в мире», и «самые современные системы противовоздушной обороны». Оба желания нереалистичны, поскольку Бундесвер сам бы хотел их получить, пишет Welt. Так, военно-морским силам ФРГ, согласно докладу о ситуации с вооружениями в немецкой армии, не хватает кораблей, в том числе корветов, танкеров.

Такая же обстановка и с системами ПВО. Как отметила Welt, министру обороны Кристине Ламбрехт 31 января было доложено, что «защита от угроз с воздуха является темой, которая беспокоит сухопутные войска». Имеющиеся в распоряжении ЗРК Patriot, тактические баллистические и крылатые ракеты требуют срочной модернизации или даже замены.

«Об этом уже давно идут дискуссии. Постоянно не хватало денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады Бундесвера пусты», — пишет газета.

Причем возможности ограничены даже в том, что касается возможных поставок военного снаряжения. Украина попросила Минобороны ФРГ о военных касках и бронежилетах. Но, как оказалось, последних не хватает самим немцам, так что Ламбрехт предложила нашей стране лишь 5 тыс. касок.

Напомним, в пятницу газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении, сообщила, что посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие. Украинское правительство хочет получить «боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны» и «боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм». В списке — зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности, переносные ЗРК, стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения.

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Кроме того, Украина стремится добиться от Германии поставок бронированных автомобилей, роботизированных систем разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, раций, радаров, разведывательных станций, гидролокационных установок и санитарных машин. Причем говорится, что потребности «не исчерпаны», а список в случае необходимости может быть дополнен.

При этом Берлин пока выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.

ФРГ, военная помощь
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