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S&P и Fitch предсказали России проблемы и без вторжения в Украину

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S&P и Fitch предсказали России проблемы и без вторжения в Украину

Рейтинговые агентства S&P и Fitch оценили вероятные последствия роста напряженности в отношениях между Западом и Москвой для российской экономики. Они считают, что экономике России может быть нанесен ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины.

Как пишет Fitch, базовый сценарий агентства все еще предполагает, что полномасштабного вторжения не произойдет. Тем не менее агентство отмечает, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и введения более серьезных санкций против России. «Санкции, вероятно, будут соответствовать каким-либо действиям, которые будут предприняты Россией, в отношении чего сохраняется высокая неопределенность», — говорится в материалах Fitch.

В агентстве считают возможными триггерами локальные военные действия, но также и кибератаки. Там посчитали, что в отсутствие конфликта «более вероятные санкции включают запрет на осуществление американскими инвесторами сделок с суверенным долгом на вторичном рынке, а также дополнительные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц, государственных структур и имущества сторонников Владимира Путина».

Эти санкции вряд ли окажут влияние на рейтинг России и рейтинги банков, считают в Fitch.

S&P в свою очередь перечисляет возможные санкции США и ЕС в отношении России, характеризуя их как «крайне негативные сценарии»: запрет российским банкам проводить операции в долларах США, отключение от международной системы SWIFT, запрет для инвесторов на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.

«Даже если эти крайне негативные сценарии не будут реализованы, сохраняющийся риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает ее привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что еще больше ослабит ее интеграцию в мировую экономику», — говорится в материалах S&P.

Агентство, как и Fitch, в числе возможных санкций в случае «значительной эскалации» конфликта, называет ограничение для нерезидентов на проведение операций с российскими гособлигациями на вторичном рынке. Также в числе предполагаемых мер — ограничения для компаний энергетического и добывающего секторов, санкции в отношении крупных финансовых институтов, что может закрыть для них доступ к мировой финансовой системе.

В числе потенциальных триггеров, упомянутых S&P, кроме действий России в Украине, — кибератаки на государственные институты и инфраструктуру США, вмешательство в ход промежуточных выборов в конгресс в 2022 году и действия против российской оппозиции.

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Против российского долга уже действуют санкции США с июня: они запрещают американским финансовым институтам покупать российские гособлигации на первичном размещении. Пока запрет не касается вторичного рынка и нерезиденты имеют возможность перекупать госбумаги у других игроков. Однако в США допускали распространение санкций и на вторичный рынок.

На Западе неоднократно заявляли, что имеют в виду все возможные варианты развития событий вокруг Украины и готовят широкий набор санкций. СМИ утверждали, что набор мер, который США и ЕС будут готовы применить в случае эскалации, будет зависеть от конкретных действий России и могут корректироваться.

санкции, отношения с Россией
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