Словацкий парламент утвердил военное соглашение с США

Национальный совет (парламент) Словакии утвердил в среду соглашения о военном сотрудничестве республики с США, подписанное 3 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

В голосовании приняли участие 140 из 150 депутатов высшего законодательного органа. «За» голосовали представители партий правительственной коалиции — 79, против были парламентарии от оппозиции — 60. Один депутат воздержался. Военное соглашение должна утвердить своей подписью президент Словакии Зузана Чапутова, активно выступавшая в его поддержку. В Братиславе не сомневаются, что глава государства вскоре это сделает.

В парламенте обсуждение соглашения началось во вторник. Оно сопровождалось взрывами эмоций со стороны депутатов. Представители оппозиции заявляли о его односторонней выгодности для США и пугали потерей страной суверенитета, так как на ее территории будут находиться американские военнослужащие и оружие.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки — Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия страны получит в обмен финансирование от Соединенных Штатов. Речь пока идет о $100 млн.