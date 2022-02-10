В Белом доме уверяют, что не готовят план массовой эвакуации американцев из Украины

В США не готовят планов по массовой эвакуации своих граждан с Украины, сообщает The Hill со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
«Мы постоянно оцениваем меняющуюся ситуацию с безопасностью и готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств, как мы всегда это и делали, но для ясности: мы не проводим планирование массовой эвакуации американских граждан из Украины», — заявил чиновник из Белого дома.
Со своей стороны, представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что перебрасываемые в Европу военные США в случае, если это потребуется, могут помочь в эвакуации американских граждан, не появляясь при этом на украинской территории. «Они могли бы оказать некоторую поддержку эвакуации, находясь на польской стороне границы», — сказал он.
В среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что в Белом доме якобы одобрили план, согласно которому войска, находящиеся в Польше, должны будут помочь американским гражданам с эвакуацией. Речь, как отмечает издание, идет о логистической поддержке, о создании КПП на границе Польши с Украиной, а не об отправке военных самолетов в Украину.
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