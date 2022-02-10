МВФ, ЕИБ и G7 заявили о необходимости усиления в Украине антикоррупционных институций

Международный валютный фонд (МВФ), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и группа послов стран Большой семерки (G7) подчеркнули необходимость усиления в Украине антикоррупционных институций и улучшения корпоративного управления, сообщается в Twitter G7 по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий по воплощению реформ и подчеркнули важность выполнения условия программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС», — указано в сообщении.

Уточняется также, что после этого группа послов получила содержательный брифинг от МВФ и ЕИБ.

«Все согласились с необходимостью усиления антикоррупционных институций, всеобъемлющей судебной реформы и улучшения корпоративного управления для содействия процветанию и устойчивости Украины и выполнения ею международных обязательств», — резюмируется в Twitter G7.