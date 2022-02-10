Российская ФСБ обвинила украинского студента в массовом «минировании» зданий в РФ и странах СНГ

К массовому «минированию» школ, больниц и других объектов в России, Беларуси, Армении, Казахстана и других странах СНГ якобы причастен киевский студент Антон Осипчук, а также участники «сваттинговых» интернет-сообществ. Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ.
«К организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых „сваттинговых“ интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Антон Осипчук 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ложные террористические угрозы распространялись в целях «дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах», а также для вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений.
В результате проведенных мероприятий в ряде российских регионов задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях, заявили в ФСБ.
Против них завели уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), наказание по которым предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет. В спецслужбе отметили, что поиск остальных причастных к «минированию» лиц продолжается.
С начала года в России неоднократно массово «минировали» различные административные и коммерческие объекты.
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