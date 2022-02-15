Войти
Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО
евроинтеграция
Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО
Лукашенко исключил войну с Украиной
соседи
Лукашенко исключил войну с Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Ахметов приедет в Мариуполь после слов Зеленского о приговоре

2946
Ахметов приедет в Мариуполь после слов Зеленского о приговоре

Покинувший Украину бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля отправится в Мариуполь, сообщила «Интерфакс-Украина» его пресс-секретарь Анна Терехова.

Ранее «Украинская правда» писала, что Ахметов 30 января улетел в Цюрих, а 13 февраля из Украины вылетел еще один самолет бизнесмена. Кроме него страну покинули еще несколько предпринимателей.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что уехавшие из страны крупные бизнесмены «приговор для себя уже сделали». «Считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство», — сказал он. Кроме того, глава государства призвал выехавших за границу депутатов Верховной Рады вернуться обратно в течение 24 часов.

Мариуполь, куда отправится Ахметов, находится рядом с линией разграничения на Донбассе.

Читайте также: Власти обещают, что курс доллара не превысит отметку в 30 грн

16 февраля — дата, которую некоторые СМИ, в частности Der Spiegel и Politico, назвали днем возможного начала российского вторжения в Украину. Издание Politico писало, что о нападении именно в этот день президент США Джо Байден говорил своим европейским союзникам.

После сообщений о скором вторжении более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Некоторые государства эвакуируют дипломатов.

Ринат Ахметов — самый богатый украинец по версии Forbes (журнал оценивает его состояние в $7,6 млрд).

Ринат Ахметов, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 15 февраля 2022
Понедельник, 14 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016