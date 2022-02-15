Ахметов приедет в Мариуполь после слов Зеленского о приговоре

Покинувший Украину бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля отправится в Мариуполь, сообщила «Интерфакс-Украина» его пресс-секретарь Анна Терехова.

Ранее «Украинская правда» писала, что Ахметов 30 января улетел в Цюрих, а 13 февраля из Украины вылетел еще один самолет бизнесмена. Кроме него страну покинули еще несколько предпринимателей.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что уехавшие из страны крупные бизнесмены «приговор для себя уже сделали». «Считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство», — сказал он. Кроме того, глава государства призвал выехавших за границу депутатов Верховной Рады вернуться обратно в течение 24 часов.

Мариуполь, куда отправится Ахметов, находится рядом с линией разграничения на Донбассе.

16 февраля — дата, которую некоторые СМИ, в частности Der Spiegel и Politico, назвали днем возможного начала российского вторжения в Украину. Издание Politico писало, что о нападении именно в этот день президент США Джо Байден говорил своим европейским союзникам.

После сообщений о скором вторжении более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Некоторые государства эвакуируют дипломатов.

Ринат Ахметов — самый богатый украинец по версии Forbes (журнал оценивает его состояние в $7,6 млрд).