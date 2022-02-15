МИД будет считать признание Россией ЛДНР выходом из Минских соглашений

Признание Россией т.н. «ЛНР» и «ДНР» будет означать сознательный выход из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«В связи с принятием в Госдуме Российской Федерации постановления об обращении к президенту РФ о признании т.н. „Л/ДНР“ заявляем о таком. Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т.н. „Л/ДНР“ будет означать сознательный выход из Минских договоренностей», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Он подчеркнул, что такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

«Признание т.н. „Л/ДНР“ не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за „независимые субъекты“, равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе. Зато поддержка Президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности», — отметил Николенко.

Он добавил, что поэтому у России есть выбор либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

«Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта», — сказал спикер МИД.