Страны G7 предупредили о «массивных и незамедлительных» последствиях для РФ в случае вторжения в Украину

Министры финансов стран «группы семи» предупредили Россию о серьезных последствиях в случае «дальнейшей военной агрессии против Украины», говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник.
«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», — говорится в заявлении министров финансов G7.
Главы финансовых ведомств стран G7 указали, что «любая дальнейшая военная агрессия со стороны России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и мощным ответом».
Согласно их заявлению, страны «группы семи» продолжают тщательно следить за ситуацией и готовы «скоординированно» оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.
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