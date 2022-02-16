ЕС собирается провести саммит по Украине 17 февраля

Лидеры стран Евросоюза 17 февраля планируют провести саммит по ситуации вокруг Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.

«ЕС созовет саммит по Украине в четверг», — информирует агентство.

Ранее на этой неделе издание Financial Times со ссылкой на чиновников в Брюсселе сообщило, что ЕС может провести внеплановую встречу для обсуждения ситуации вокруг Украины саммита в кулуарах саммита ЕС-Африка, который запланирован на 17-18 февраля.