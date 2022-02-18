ДНР организовала массовый централизованный выезд населения в Россию

Власти так называемой Донецкой народной республики (ДНР) организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию якобы в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. Об этом сообщил в пятницу «глава» ДНР Денис Пушилин.
«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в экстренном обращении «главы» непризнанной ДНР к жителям, опубликованном на его сайте.
При обстрелах с украинской стороны населенных пунктов ДНР могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье граждан «республики», заявил Пушилин. «Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — заявил глава ДНР.
Глава ДНР заявил о договоренности с руководством РФ разместить граждан «республики» в Ростовской области.
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