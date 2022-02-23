Миссия МВФ начинает сегодня работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда ВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает в среду обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой МВФ программы stand by, говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.
«Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме», — уточнил он.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на минувшей неделе анонсировал завершение второго пересмотра программы stand-by в конце февраля-начале марта.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.
Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.
Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши — соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.
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