РФ признала «ЛДНР» в границах Луганской и Донецкой областей в составе Украины, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала «ЛДНР» в границах, которые прописаны в их конституции. При этом он уточнил, что именно в границах Луганской и Донецкой областей, которые в составе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
«В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы признали их конституции. А в конституциях написано, что границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин.
При этом он заявил, что рассчитывает, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между властями Украины и главарями «ЛДНР».
«К сожалению, на данный момент времени, мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжается и имеют тенденцию к обострению», — добавил Путин.
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых «ДНР» и"ЛНР«, а после подписал указ о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса.
Добавим, уже сегодня Госдума проголосовала за ратификацию так называемых «договоров о дружбе» между Россией и «ЛНР», «ДНР».
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