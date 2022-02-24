Песков считает, что россияне поддержат войну в Украине

Большинство россиян поддержали решение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), уровень поддержки решения о военной операции в Украине будет не ниже. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами в четверг.

«Мы знаем, что солидное большинство населения РФ поддержало решение президента о признании двух республик — ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз и происходит на основании обращений руководителей этих двух республик, — сказал представитель Кремля. — Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже».